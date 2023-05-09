«Плевать ей на все!» — экс-супруга Серова публично обвинила дочь

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Полина Долгова
Полина Долгова 46

Елена Стебенева стала публично унижать родственников в Сети

«Плевать ей на все!» — экс-супруга Серова публично обвинила дочь

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Стебенева вызвала волну негодования со стороны пользователей.

В семье российского певца Александра Серова разворачивается драма. Экс-супруга исполнителя пожаловалась на дочь Мишель, которая совсем позабыла о ней, пишет StarHit.ru.

Переживаниями по этому поводу Елена Стебенева поделилась в личном блоге. По словам женщины, Мишель долгое время не выходит на связь и не отвечает на звонки.

«За три месяца Мишель мне слова не написала! Если бы я умерла, то о моей кончине она бы узнала из соцсетей. За три месяца Мишель ни разу меня не спросила — мам, как ты? Как твое здоровье? Плевать ей на все!» — откровенно высказалась женщина.

Кроме того, Стебенева наехала на супруга дочери — Романа. Ей не понравилось, что зять общается со своей свекровью на «ты». После этого, артистка все-таки раскаялась о своих словах в адрес мужчины, но злиться на дочь не перестала.

Пользователи удивились такому поведению бывшей жены артиста и предложили ей успокоиться и не выносить сор из избы на всеобщее обозрение.

«Зачем это рассказывать всем? Завтра помиритесь, а вас будут все СМИ обсуждать», — написала подписчица в комментариях.

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