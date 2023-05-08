Генпрокурор РФ Игорь Краснов возложил цветы к памятнику павшим красноармейцам

|
Алексей Панков
Алексей Панков 21

Монумент на территории санатория «Истра» был установлен по личной инициативе главы ведомства к 75-летию Великой Победы.

Фото, видео: Генпрокуратура России

Читайте нас в: Дзен Новости

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов возложил цветы к памятнику павшим воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, оборонявшей Москву зимой 1941 года. В годы Великой Отечественной войны бойцы защищали рубежи деревень Падиково и Аносино.

Монумент установлен на территории ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Истра» Московской области. Генеральный прокурор лично инициировал установку монумента в юбилейную 75-летнюю годовщину Великой Победы. Отмечается, что Игорь Краснов регулярно посещает памятник.

Позабыв историю: Украина отказалась возлагать цветы к советским мемориалам в ФРГ

Ранее 5-tv.ru делился мнением политолога Армена Гаспаряна касательно демонтажа советского герба с памятника Родины-Матери в Киеве. По его словам, невозможно внести изменения, так как это нарушит баланс конструкции.

+9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Время сбора урожая! Китайский совет дня на понедельник, 8 мая

Последние новости

16:00
«Я так верила»: глубокое декольте не помогло Успенской соблазнить Баскова
15:52
Минобороны: Российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске
15:45
«Хожу по стеночке»: юмористка Мягкова рассказала о жизни при неизлечимой болезни
15:36
Генпрокурор РФ Игорь Краснов возложил цветы к памятнику павшим красноармейцам
15:28
Рассекречены документы о зверствах нацистов во времена ВОВ в Артемовске
15:21
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Сейчас читают

ВКС России поразили пункт дислокации наемников ВСУ с помощью умных бомб
«Чудовищное заявление»: Песков осудил Буданова за обещание убивать россиян
«Я потеряла мужа»: Бледанс расплакалась, говоря о смерти Тютрюмова
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео