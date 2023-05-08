Генпрокурор РФ Игорь Краснов возложил цветы к памятнику павшим красноармейцам
Монумент на территории санатория «Истра» был установлен по личной инициативе главы ведомства к 75-летию Великой Победы.
Фото, видео: Генпрокуратура России
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов возложил цветы к памятнику павшим воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, оборонявшей Москву зимой 1941 года. В годы Великой Отечественной войны бойцы защищали рубежи деревень Падиково и Аносино.
Монумент установлен на территории ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Истра» Московской области. Генеральный прокурор лично инициировал установку монумента в юбилейную 75-летнюю годовщину Великой Победы. Отмечается, что Игорь Краснов регулярно посещает памятник.
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Ранее 5-tv.ru делился мнением политолога Армена Гаспаряна касательно демонтажа советского герба с памятника Родины-Матери в Киеве. По его словам, невозможно внести изменения, так как это нарушит баланс конструкции.
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