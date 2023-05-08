Генпрокурор РФ Игорь Краснов возложил цветы к памятнику павшим красноармейцам

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов возложил цветы к памятнику павшим воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, оборонявшей Москву зимой 1941 года. В годы Великой Отечественной войны бойцы защищали рубежи деревень Падиково и Аносино.

Монумент установлен на территории ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Истра» Московской области. Генеральный прокурор лично инициировал установку монумента в юбилейную 75-летнюю годовщину Великой Победы. Отмечается, что Игорь Краснов регулярно посещает памятник.

Позабыв историю: Украина отказалась возлагать цветы к советским мемориалам в ФРГ

Ранее 5-tv.ru делился мнением политолога Армена Гаспаряна касательно демонтажа советского герба с памятника Родины-Матери в Киеве. По его словам, невозможно внести изменения, так как это нарушит баланс конструкции.