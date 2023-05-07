«Олигофрены врожденные»: почему демонтаж Родины-Матери в Киеве разрушит Украину

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 74

Политолог Гаспарян: демонтаж Родины-Матери в Киеве приведет к разрушениям

Фото, видео: www.globallookpress.com / Evgen Kotenkoukrinform; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Этот памятник — символ исторической памяти ВОВ, нравственности и мужественности. Однако политический режим пытается стереть эти понятия вместе с величественным памятником.

Украинская власть в лице министра культуры страны Александра Ткаченко замахнулась на памятник Родине-Матери в Киеве на Печерских холмах. Киеву мозолит глаза советский герб, и он хочет поместить в руки сестрице Волгоградской скульптуры трезубец.

Политолог Армен Гаспарян в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему не стоит нарушать покой стометровой Матери со щитом и мечом и почему это может привести к катастрофе для ее детей — украинского народа.

Не секрет, что националисты с 2016 года мечтают снести памятник полностью, однако это остается невозможном из-за угрозы — падение монумента может стереть Печерские холмы с карты Украины. Поэтому киевский режим и ищет хитрые выходы. Но насколько они безопасны?

«Ну просто рухнет вся эта конструкция. 450 тонн весит и 109 метров. Будет катастрофа. Порушатся все здания близлежащие. Им уже даже внук архитектора сам показал документацию, что невозможно этого сделать. Что если вы попробуете вытащить и что-то заменить, то вся конструкция рухнет, потому что там очень тонкая система баланса. Но олигофренам врожденным это бессмысленно объяснять», — подчеркнул политолог.

Сегодня Украина находится в одном шаге от катастрофы не только физической, но и духовной. По словам эксперта, «десять заученных формулировок» о Великой Отечественной войне не имеют отношениях к современной стране. Украинский подход к истории отличается цинизмом, считает он.

«Им глубоко наплевать на нравственность, на историческую память, судьбу собственного народа. Если их заботило бы будущее Украины — столько людей не положили бы в землю в районе Артемовска. Если бы их заботило будущее Украины — не было бы СВО, и они занимались бы экономикой», — отреагировал Гаспарян на предложения украинского министерства.

В заключение Гаспарян добавил, что украинские власти не остановятся перед угрозами превращения окрестностей в руины. Он предположил, что вместе с памятником может рухнуть и Киево-Печерская лавра, и другие объекты. Однако, отметил собеседник, киевский режим ничем не отличается от консервной банки с кукурузой — попытки объяснить что-то не приведут ни к какому результату.

Ранее 5-tv.ru писал, что Премьер Венгрии Орбан заявил, что часть Украины — это венгерская земля.

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