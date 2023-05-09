Reuters: Воздушные силы НАТО повысили готовность над Черным морем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Решение связано с воздушным инцидентом, который произошел в минувшую пятницу.

Reuters: Воздушные силы НАТО повысили готовность над Черным морем

Фото: Reuters / ANN WANG

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Воздушные силы НАТО повысили готовность в связи с приближением российского истребителя Су-35 к польскому военному самолету над Черным морем. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Отряды воздушного патрулирования НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского истребителя вблизи польского самолета Frontex над Черным морем вблизи Румынии», — утверждается в материале.

Источник издания добавил, что НАТО и дальше будет сохранять бдительность. Отвечать на все остальные вопросы он отказался, переадресовав их польским властям.

К слову, инцидент произошел 5 мая, когда польский самолет L-410 осуществлял патрулирование над Черным морем в рамках операции Frontex под командованием Румынии. По утверждению польских военных, российский истребитель Су-35 якобы трижды приближался к L-410, создав «сильную турбулентность польского самолета», в результате которой его экипаж потерял контроль над управлением и высоту. После третьего подхода Су-35 отдалился и польские пилоты смогли восстановить контроль над управлением и благополучно приземлиться.

В МО РФ в свою очередь подчеркнули: российские летчики выполняют полеты в полном соответствии с международными правилами над нейтральными водами, не пересекают воздушные трассы и не сближаются с самолетами других государств.

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