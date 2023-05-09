Вучич: каждый западный политик при встрече требует ввести санкции против РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Вучич заявил о регулярных требованиях Запада ввести санкции против России

Вучич: каждый западный политик при встрече требует ввести санкции против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik

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Президент Сербии считает отказ от рестрикций верным решением, отвечающим интересам его страны

Буквально каждая встреча руководства Сербии с представителями стран Запада начинается с требования последних ввести санкции против России. О странном методе ведения диалога рассказал президент республики Александр Вучич.

«Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как „добрый день“ — о санкциях против России… Вероятно, это у них называется политическая повестка», — сказал он в эфире Happy TV.

Сербский лидер также добавил, что решение Белграда не вводить санкции против РФ было верным. Оно сделано в интересах страны, которая будет военно-нейтральной, несмотря на то, что страны Запада настаивают на вступлении в НАТО, апеллируя некой угрозой со стороны России.

Кроме того, Вучич после начала спецоперации временно прекратил армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Вучич поставил точку в скандале с поставками оружия на Украину.

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