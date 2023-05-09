Мельник возненавидел экс-посла Украины в ФРГ за отказ чтить традиции

Поступок дипломата является пощечиной нашим предкам.

Бывший украинский посол в ФРГ Алексей Макеев демонстративно не стал класть цветы к советским мемориалам в Берлине. Это не на шутку разозлило скандального заместителя главы украинского МИД Андрея Мельника, восхвалявшего организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру.

«Это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — заявил Мельник в беседе с RND.

По мнению Мельника, экс-посол совершил непозволительную ошибку, когда решил не возлагать венки к советским мемориалам в столице Германии. Для замглавы МИД Украины подобное поведение является хамским, словно в лицо Мельника бесцеремонно кинули перчатку. По его словам, он на протяжении семи лет трудился в ФРГ на износ «потом и кровью», а теперь его достояние затоптали.

Стоит отметить, что украинское посольство в Германии сообщило о смене формата празднования Дня Победы. Дипломаты не станут возлагать венки к мемориалам советских солдат в столице, но цветы будут у центрального немецкого мемориала памяти жертв войн и тирании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как отмечают День Победы на Дальнем Востоке.