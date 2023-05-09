Мельник возненавидел экс-посла Украины в ФРГ за отказ чтить традиции

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Мельник раскритиковал экс-посла Украины в ФРГ за отказ возлагать цветы к советскому мемориалу

Мельник возненавидел экс-посла Украины в ФРГ за отказ чтить традиции

Фото: Michael Kappeler / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Поступок дипломата является пощечиной нашим предкам.

Бывший украинский посол в ФРГ Алексей Макеев демонстративно не стал класть цветы к советским мемориалам в Берлине. Это не на шутку разозлило скандального заместителя главы украинского МИД Андрея Мельника, восхвалявшего организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру.

«Это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — заявил Мельник в беседе с RND.

По мнению Мельника, экс-посол совершил непозволительную ошибку, когда решил не возлагать венки к советским мемориалам в столице Германии. Для замглавы МИД Украины подобное поведение является хамским, словно в лицо Мельника бесцеремонно кинули перчатку. По его словам, он на протяжении семи лет трудился в ФРГ на износ «потом и кровью», а теперь его достояние затоптали.

Стоит отметить, что украинское посольство в Германии сообщило о смене формата празднования Дня Победы. Дипломаты не станут возлагать венки к мемориалам советских солдат в столице, но цветы будут у центрального немецкого мемориала памяти жертв войн и тирании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как отмечают День Победы на Дальнем Востоке.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

13:30
«Забыли, кто разгромил это тотальное зло»: Путин резко обратился к глобалистам
13:18
«У меня атаческая паника»: дочь Екатерины Климовой насмешила пользователей Сети
13:10
«Создают культ нацистским пособникам»: Путин о западной элите
13:01
Толпа помешала послу РФ возложить венки на мемориальном кладбище в Польше— видео
12:51
Лидер КНДР поздравил Путина и российский народ с Днем Победы
12:45
«Вижу благородное отношение»: Путин оценил приезд лидеров СНГ в Россию

Сейчас читают

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Прямая трансляция праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы
Прямая трансляция парада Победы на Красной площади в Москве
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео