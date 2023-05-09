Поводом для ролика стало празднование 78-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Первое видео из больницы с писателем Захаром Прилепиным опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Поводом для ролика стало празднование 78-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Во вступительной речи глава региона подчеркнул, что в этот день они не смогли оказаться безучастными и не поздравить россиян со святым днем.

«Всего вам самого наилучшего. Победы! И нам только Победы!» — резюмировал чиновник и передал слово Захару Прилепину.

«Дорогие друзья, земляки! Ненаглядная родня! Работаем потихоньку и будем побеждать, и дальше победим! Все зло будет поругано и порушено. С Глебом Сергеевичем нас никакие преграды не пугают», — добавил писатель хоть и с легкой хрипотцой в голосе, но широкой улыбкой.

Захар Прилепин получил ранения в результате теракта 6 мая. На пути следования его автомобиля к его частному дому в Нижегородской области была заложена взрывчатка. Его соратник и друг Александр Шубин погиб на месте. Прилепин был с множественными травмами госпитализирован в областную больницу. Врачи оценивают его состояние, как стабильное. Писатель идет на поправку.

По обвинению в совершении теракта был задержан уроженец Украины, который ранее был завербован СБУ. После задержания Александр Пермяков дал признательные показания. Накануне решением Семеновского районного суда Нижегородской области он был арестован на два месяца.