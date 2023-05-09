В Выборге малыш выпал с четвертого этажа, встал на ноги и пошел за мамой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 443

Женщина ненадолго оставила сына дома одного, чтобы сбегать в магазин.

В Выборге малыш выпал с четвертого этажа, встал на ноги и пошел за мамой

Фото: Тушин Антон / ТАСС

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Четырехлетний ребенок выпал из окна, а после самостоятельно встал на ноги и побежал за ушедшей в магазин мамой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что женщина оставила ребенка без присмотра на некоторое время. Любопытный малыш открыл окно и по неосторожности вывалился наружу с четвертого этажа. Приземлился он на сырую землю, что предположительно, смягчило его удар. Точную картину полученных им травм устанавливают медики. Ребенок был направлен для осмотра в одну выборгских больниц. 

Ранее чудовищная история случилась в подмосковной Балашихе. Там тело трехлетней девочки, чья мать выпала из окна, было обнаружено в трещине на козырьке подъезда. Тело женщины ранее было обнаружено там же. По предварительной версии, погибшая выкинула ребенка из окна, после чего свела счеты с жизнью.

Ранее 5-tv.ru писал, что соседи рассказали об убивших восьмимесячную дочку супругах из Ростова.

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