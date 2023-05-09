Читатели Daily Mail поддержали речь Путина на параде Победы

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Алексей Панков
Алексей Панков 124

Британцы отметили, что российский лидер хорошо разбирается в геополитике.

Читатели Daily Mail поддержали речь Путина на параде Победы

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Запад виноват в подрыве мирных договоренностей между Россией и Украиной. Так отреагировали читатели британского издания Daily Mail на речь российского президента, произнесенную на параде.

«Путин демонстрирует силу».

«Вы вообще не слушали того, что говорил Путин. Его речь была умна, компетентна и свидетельствовала о глубоком понимании геополитической ситуации».

По мнению читателей, конфликт на Украине мог закончиться на следующий день после начала. Однако много западных богачей хотят извлечь из него выгоду.

«Забавно, как Великобритания продолжает осуждать Россию как зло. Вы когда-нибудь задумывались о том, что вы сделали с Индией во времена существования Британской империи?»

«Я согласен с господином Путиным. Великобритания ведет войну на Востоке со времен Британской империи. Теперь Великобритания не может сделать это в явном виде и вынуждена делать это через свои каналы, такие как Украина».

Даже те, кто не согласен с позицией российского президента не могут не оценить его военную смекалку и хитрость.

«Некоторые люди, публикующие здесь сообщения, заблуждаются касательно отсутствия тяжелого вооружения и понятия не имеют, что Путин — умный и хитрый противник, которого никогда нельзя недооценивать».

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