Мирное будущее и память о героях: полная речь президента РФ на Параде в Москве

Западные страны забыли, благодаря кому они существуют и кто избавил их от нацизма.

Владимир Путин выступил с речью на Красной площади на церемонии по случаю празднования Дня Победы. Слова российского лидера были пронзительные, торжественные и правдивые.

В начале глава государства традиционно поздравил всех россиян с великим праздником Победы. Он отметил, что наши прадеды, деды и отцы прославили и обессмертили свои имена, когда отстояли отечество. Они проявили непоколебимое мужество, были готовы жертвовать чем угодно, чтобы спасти людей от нацизма.

При этом Путин напомнил, что в современной реальности вновь появилась опасность. Сейчас мир находится на этапе переломного момента.

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму. Защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России нет не дружественных и враждебных народов, ни на Западе, ни на Востоке», — заявил президент.

Путин объяснил, что Россия хочет мирного, свободного и стабильного будущего. При этом идея превосходства, царящая в ряде стран — ужасная, незаконная и смертоносная. Несмотря на это, лидера западных стран продолжают грезить о величии. Они пытаются стравить людей и расколоть общество.

«Сеют ненависть русофобию, агрессивный национализм. Уничтожают семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком. И все для того, чтобы дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути систему грабежа, насилия и подавления», — сказал российский лидер.

По мнению главы государства, руководители западных стран забыли тот ужас и горе, причиненные нацистами всему миру. Также они не помнят о том, что именно советская армия в тот момент разгромила кошмарное зло и встала стеной за безопасность человечества и родную землю. Отечественные солдаты не побоялись отдать свою жизнь за то, чтобы европейский народ был освобожден.

Однако теперь Европа и Запад игнорируют этот факт. Они уничтожают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам. В этих странах формируется культ нацистов и их пособников, которые оскорбляют память об истинных героях, пытаясь стереть и скрыть правду. Подобное издевательство над теми, кто погиб, защищая человечество — настоящее преступление.

«Откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира. Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй Мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что прекращение чужого высокомерия, наглых амбиций и ощущения вседозволенности — всегда сопровождается трагедией. Именно поэтому сейчас украинский народ страдает. Жители Незалежной стали заложниками государственного переворота, на базе которого сложился преступный режим. Все это благодаря западным «хозяевам», контролирующим украинские власти.

При этом российский лидер подчеркнул, что большим наследием России является опыт солидарности, партнерство и поддержка в борьбе с общим противником. Память россиян о тех, кто героически сопротивлялся нацизму — священна. Люди отдают дань союзнической армии США, Великобритании и других стран.

«Помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом. Убежден, опыт солидарности, партнерство в годы борьбы с общей угрозой — это наша бесценное наследие, прочная опора именно сейчас, когда набирает силу, необратимое движение более справедливому многополярного миру», — сказал глава государства.

Президент посчитал важным, что именно в эту памятную дату на Параде присутствуют лидеры стран содружества независимых государств. В этом Путин увидел благодарное отношение перед теми, кто сражался и победил.

«Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война», — сказал президент.

В том числе Путин заявил о гордости за участников специальной военной операции. По его словам, сейчас происходящее на фронте — самое важное дело. От этого зависит безопасность России, будущее нашего народа. Бойцы на передовой СВО исполняют свой ратный долг, сражаются за свою Родину.

Сейчас в любой российской семье чтут память об участниках второй мировой войны. Люди вспоминают родных и героев, кладут цветы к воинским мемориалам. Та же Красная Площадь, где президент собрался с тысячами гостей, военных и ветеранов — помнит своих героев.

«Наши героические предки доказали, что нет ничего крепче мощнее и надежнее нашего единства, нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине, за Россию! За наши доблестные вооруженные силы, за Победу! Ура!» — подытожил свою речь президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и лидеры государств СНГ возложили венки к Могиле Неизвестного солдата.