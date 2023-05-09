Во Львове слушавшим Лепса парням вручили повестки в военкомат

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 132

Государственным службам не понравился музыкальный вкус молодых людей или дело кроется в чем-то другом?

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; Telegram / Full-Time Trading; 5-tv.ru

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Водитель и пассажир припаркованного во Львове Range Rover, которые на полную громкость слушали песню российского певца Григория Лепса, получили повестки в военкомат. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции региона.

Видео, на котором парни слушают «неправильную», по украинским меркам, музыку завирусилось в сети. В ведомстве уточнили, что ориентировка на иномарку, в которой наслаждались музыкой «москалей», пришла 8 мая. На мужчин пожаловался местный житель. Он сообщил правоохранительным органам, что молодые люди слушали вражескую музыку и проявляли агрессию к прохожим, на замечания не реагировали.

Полицией было установлено, что водителем оказался уроженец Донбасса, а рядом с ним, на пассажирском сидении, располагался житель Одессы. Парням чуть больше 20 лет. В местном отделе полиции на них были составлены протоколы о хулиганстве и выданы два «приглашения» в военкомат.

Осенью 2022 украинские власти запретили музыку российских исполнителей, которая была выпущена после 1991 года. Закон распространяется на выступления и прослушивание в общественных местах.

Ранее 5-tv.ru писал, что СБУ возбудило три уголовных дела в отношении российского актера Владимира Машкова.

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