Владимир Машков словами Гоголя ответил на обвинения СБУ
Служба безопасности Украины ранее предъявила народном артисту РФ якобы доказательства его вины по трем статьям своего Уголовного кодекса.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Владимир Машков словами Николая Васильевича Гоголя ответил на обвинения СБУ. Комментарий народного артиста РФ и руководителя Театра Табакова оказался в распоряжении 5-tv.ru.
«Николай Васильевич Гоголь очень точно написал, что если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум», — подчеркнул не без иронии Машков.
Ранее служба безопасности Украины заочно предъявила актеру обвинения по трем статьям своего Уголовного кодекса.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова», — уточняется в публикации СБУ в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в ходе проведенных экспертиз украинским службам якобы удалось подтвердить факты «подрывной деятельности» Машкова. СБУ предупредила о проведении «комплексных мер» для привлечения его к ответственности.
Актер «обвиняется» в том, что он поддерживает проведение специальной военной операции (СВО) России или, как говорят в СБУ, «оправдывает вооруженную агрессию РФ». Также службу безопасности Незалежной не устраивает, что Машков поддерживает вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Ну, и наконец, украинскую строну не устраивает, что звезда «Движения вверх» посещал Крым и новые российские субъекты.
Таким образом, Машкову на Украине выдвинуты заочные обвинения по трем статьям: о посягательстве на территориальную целостность, об «оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины» и о нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию» Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал, что СБУ внесла блогера и дизайнера Артемия Лебедева в «черный список» за репортаж с Запорожской АЭС.
- 8 мая
- В зону спецоперации планируют направить беспилотные грузовики
- 8 мая
- Минобороны: Российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске
- 8 мая
- Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
- 8 мая
- Российские бойцы взяли штурмом здание возле медучилища в Артемовске
- 8 мая
- ВКС России поразили пункт дислокации наемников ВСУ с помощью умных бомб
- 8 мая
- «Глубокое разочарование»: Боррель раскрыл правду о конфликте на Украине
- 8 мая
- Названа причина, по которой контрнаступление Украины будет провальным
- 8 мая
- «Чудовищное заявление»: Песков осудил Буданова за обещание убивать россиян
- 8 мая
- Российская авиация и артиллерия нанесли ночные удары по украинским боевикам
- 8 мая
- В Британии заявили о срыве контрнаступления ВСУ из-за нового оружия России
Читайте также
34%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?