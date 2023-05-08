Владимир Машков словами Гоголя ответил на обвинения СБУ

Владимир Машков словами Николая Васильевича Гоголя ответил на обвинения СБУ. Комментарий народного артиста РФ и руководителя Театра Табакова оказался в распоряжении 5-tv.ru.

«Николай Васильевич Гоголь очень точно написал, что если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум», — подчеркнул не без иронии Машков.

Ранее служба безопасности Украины заочно предъявила актеру обвинения по трем статьям своего Уголовного кодекса.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова», — уточняется в публикации СБУ в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в ходе проведенных экспертиз украинским службам якобы удалось подтвердить факты «подрывной деятельности» Машкова. СБУ предупредила о проведении «комплексных мер» для привлечения его к ответственности.

Актер «обвиняется» в том, что он поддерживает проведение специальной военной операции (СВО) России или, как говорят в СБУ, «оправдывает вооруженную агрессию РФ». Также службу безопасности Незалежной не устраивает, что Машков поддерживает вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Ну, и наконец, украинскую строну не устраивает, что звезда «Движения вверх» посещал Крым и новые российские субъекты.

Таким образом, Машкову на Украине выдвинуты заочные обвинения по трем статьям: о посягательстве на территориальную целостность, об «оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины» и о нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию» Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что СБУ внесла блогера и дизайнера Артемия Лебедева в «черный список» за репортаж с Запорожской АЭС.