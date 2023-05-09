Перетягивание одеяла: Белый дом заявил, что США победили во Второй мировой войне

Не в первый раз за океаном пытаются переписать историю. Еще в 2020 году это делал Дональд Трамп.

Победу над фашизмом во Второй мировой войной одержали США, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время общения с журналистами.

«На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», — сказала политик.

К слову, о том, что США исключают СССР из числа победителей в борьбе с фашизмом, но при этом преувеличивают свою роль, говорил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Еще в 2020 году, когда главой государства был Дональд Трамп, он отмечал, что именно американцы были теми, кто якобы победил и фашизм, и коммунизм во всем мире. СССР в том выступлении Трампа даже не упоминался.

Кроме того, стоит добавить, что это не первый конфуз Жан-Пьер. Так, в марте этого года политик переименовала Россию. По ее утверждению, Российская Народная Республика бросила вызовы США и Европе. До этого она назвала бывшего лидера США Барака Обаму действующим президентом. Тогда сразу поняла оговорку и поправила себя, при этом попытавшись ситуацию перевести в шутку.

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