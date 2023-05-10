Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 131

Сегодня противопоказано любое лечение, кроме экстренного.

Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 10 мая?

В среду энергии встанут как вкопанные. Ци пребывает в самой низкой из своих 12-ти фаз. Это значит, что все, что будет делаться в этот день, будет делаться с большим скрипом.

Совет дня: не занимайтесь в среду сложными, энергоемкими делами, может не хватить сил. И не бойтесь просить о помощи — плечо товарища в этот день будет очень даже кстати.

Предостережение дня: в этот день противопоказано лечение и любые оперативные вмешательства (за исключением экстренных операций!). Для успешного лечения нужна движущаяся ци, а когда ци стоит, то и излечения не происходит.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

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