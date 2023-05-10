«Хочется замкнуться»: Лера Кудрявцева пожаловалась на черную полосу в жизни

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Лера Кудрявцева пожаловалась на угнетенное эмоциональное состояние

«Хочется замкнуться»: Лера Кудрявцева пожаловалась на черную полосу в жизни

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая встревожила поклонников пессимистичными сообщениями и кадрами.

Телеведущая Лера Кудрявцева встревожила поклонников пессимистичными сообщениями в личном блоге. Она опубликовала черно-белую фотографию и призналась, что сейчас у нее не самый лучший период в жизни.

«Бывают дни, когда нет желания даже подходить к телефону. Хочется побыть одной, подумать, замкнуться в своем мире и никого не впускать. Меланхолия ли это или апатия, а может перезагрузка или переосмысление. Такие дни… А у вас так бывает?» — спросила у подписчиков Лера Кудрявцева.

После этого телеведущая выложила серию коротких видео. На них она смотрела куда-то вдаль, призадумавшись, а фоном играла депрессивная музыка. Долго находиться в таком состоянии знаменитость не смогла и стала искать способы поднять себе настроение. В итоге выбрала рисование.

Некоторые поклонники стали переживать за телеведущую, но вскоре поняли, что ничего серьезного не случилось. А плохое настроение бывает у каждого. Возможно, от усталости. Телеведущей посоветовали отдохнуть от суеты, дел и обилия информации.

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