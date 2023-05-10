Звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова прикована к кровати

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 235

Звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова пожаловалась на проблемы со связками

Звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова прикована к кровати

Фото: © РИА Новости / Василий Малышев

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Пропавшая с экранов актриса и балерина с трудом может говорить.

Прославившаяся после выхода музыкального фильма «31 июня» актриса Наталья Трубникова оказалась прикована к постели. Из-за болезни звезда тяжело разговаривает, а ее голос совсем охрип, пишет «Экспресс-газета».

«Я сильно заболела. Боюсь, что весь май проведу в кровати. И у меня проблемы с голосом, связками», — рассказала балерина.

С момента выхода кинокартины прошло уже много лет, но Трубниковой продолжают приходить письма с признаниями в любви. После фильма «31 июня» утонченная принцесса Мелисента разбила сердца многих мужчин.

Но даже такой успех среди мужчин не позволил карьере Трубниковой пойти в гору. Она еще несколько раз появилась на экране, сыграв незначительные роли, а затем пропала с радаров.

Ходили слухи, что Трубникова грубо останавливала влиятельных мужчин, которые хотели получить внимание от молодой и очаровательной артистки. Она рассказывает, что, когда выпускалась из балетного училища, ей дали роль в Большом театре. Но радость в ней быстро сменилась на грусть после того, как ее фамилию вычеркнули из списка.

«Дело в том, что я ответила отказом на непристойное предложение. Мне тогда сказал один человек: „Наташа, ты же решила отказаться от сольной карьеры?“ Да, это был мой выбор!» — делится актриса.

Спутника жизни Трубникова искала очень тщательно. Вскоре она влюбилась в танцовщика Анатолия Кулакова, с которым познакомилась, когда работала балериной в Музыкальном театре Станиславского. В браке пара живет уже 40 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие чувства испытывает Наталья Трубникова к режиссеру Леониду Квинихидзе.

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