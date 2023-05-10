«Напряженная ситуация»: почему Залужный воздержался от встречи с начальниками НАТО

Украинский военачальник не смог подключиться даже к видеоконференции заседания.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от встречи с начальниками генеральных штабов НАТО, мотивируя это «напряженной ситуацией». Украинский военачальник принял решение воздержаться от участия в заседании Военного комитета Альянса даже в онлайн-формате. Об этом рассказал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в рамках выступления на открытии заседания.

Бауэр сообщил коллегам, что ими было получено письмо от Залужного, в котором он указал причины своего отсутствия на мероприятии.

«Ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции», — процитировал Бауэр украинского военачальника.

Глава Военного комитета НАТО также добавил, что о степени подготовки контрнаступления ВСУ Альянс должен быть проинформирован военным представителем Киева в Бельгии.

В заключение своей речи Бауэр подчеркнул, что НАТО гарантирует продолжение всесторонней поддержки киевского режима и украинской армии.

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