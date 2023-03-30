«Готовит пути к отходу»: зачем Зеленский заикнулся о компромиссе с Россией

Настроения украинских граждан меняются не только на поле боя, но в высших эшелонах власти, а сам Зеленский понимает — пора стелить себе соломку.

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что поражение ВСУ в Артемовске грозит Киеву компромиссом с Москвой. По его словам, сдача города отразится на настроениях в стране, а Запад будет склонять его к поискам дипломатических путей решения конфликта. Военный эксперт Юрий Кнутов оценил, как скоро Артемовск полностью перейдет под контроль российской стороны и объяснил 5-tv.ru, почему Зеленский заговорил о перемирии.

Эксперт считает, что шансы Вооруженных сил РФ освободить Артемовск в скором времени очень высоки — они продолжают свое не столь быстрое, но все же наступление. На данный момент город находится в окружении российских войск, накануне, 28 марта, противник был выбит из промзоны, а позиции ВСУ в городских кварталах продолжают выдавливаться. Бежать украинским боевикам некуда, а подвоз резервов остается рискованным– российская артиллерия работает по всем дорогам в городе.

«Это обуславливает большие вероятности того, что Артемовск будет освобожден, поэтому Зеленский делает все, чтобы не сдавать город», — сообщил Кнутов.

Специалист отметил, что общее число формирований Украины на направлении, включая Краматорск, Славянск, Часов Яр и Северск, составляет порядка 80 тысяч человек. По его словам, это мощная группировка, которая может перейти в контрнаступление и создать серьезные условия для российской армии. Однако Россия эту угрозу понимает и делает все для ее предотвращения.

Юрий Кнутов добавил, что на Украине настроения начинают складываться не в пользу Зеленского как среди военнослужащих, как и среди обычных граждан.

«Он начинает готовить общественное мнение. Даже если город будет сдан, чтоб он мог сказать, что сделал все, чтобы город не сдавать, но, соответственно, под давлением Запада, под давлением военных и общественности, мне пришлось принять такое решение. Он готовит для себя пути к отходу», — поделился мнением собеседник 5-tv.ru.

Военный эксперт подчеркнул, что Зеленский понимает, какую цену человеческих жизней он платит для реализации своих замыслов, однако украинский лидер и все его окружение не верят в Бога, не посещают храмы, а человеческие жизни для них — «мусор».

«Он готов идти на любые жертвы, лишь бы сохранить свое лицо и свое положение. Потому что он понимает, что, если будет поражение, то Запад примет решение избавиться от Зеленского и поставить другого человека, например того же Залужного. Поэтому Зеленскому в этой ситуации на человеческие жизни наплевать, когда речь идет о его собственной жизни», — прокомментировал Кнутов.

В заключение эксперт добавил, что сдача Артемовска не сможет поднять граждан Украины против власти, ведь в стране действуют мощные подавляющие силы.

«Там террор такой, который можно сравнить только с террором гитлеровской Германии. То есть всех несогласных арестовывают, либо бросают СБУ, либо отправляют на фронт на передовую, где они погибают в течении нескольких дней», — заявил Кнутов.

По его словам, фактом остается то, что настроения в высших эшелонах власти меняются, а поддержка Зеленского сокращается. Юрий Кнутов предположил, что в скором времени на Украине может быть поставлен вопрос об импичменте действующего президента и замена его на более успешного главнокомандующего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали заявление Зеленского о поражении в Артемовске.