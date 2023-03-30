«Готовит пути к отходу»: зачем Зеленский заикнулся о компромиссе с Россией

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 372

Военный эксперт Кнутов: Зеленский готовит общество к сдачи Артемовска

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; Reuters; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Настроения украинских граждан меняются не только на поле боя, но в высших эшелонах власти, а сам Зеленский понимает — пора стелить себе соломку.

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что поражение ВСУ в Артемовске грозит Киеву компромиссом с Москвой. По его словам, сдача города отразится на настроениях в стране, а Запад будет склонять его к поискам дипломатических путей решения конфликта. Военный эксперт Юрий Кнутов оценил, как скоро Артемовск полностью перейдет под контроль российской стороны и объяснил 5-tv.ru, почему Зеленский заговорил о перемирии.

Эксперт считает, что шансы Вооруженных сил РФ освободить Артемовск в скором времени очень высоки — они продолжают свое не столь быстрое, но все же наступление. На данный момент город находится в окружении российских войск, накануне, 28 марта, противник был выбит из промзоны, а позиции ВСУ в городских кварталах продолжают выдавливаться. Бежать украинским боевикам некуда, а подвоз резервов остается рискованным– российская артиллерия работает по всем дорогам в городе.

«Это обуславливает большие вероятности того, что Артемовск будет освобожден, поэтому Зеленский делает все, чтобы не сдавать город», — сообщил Кнутов.

Специалист отметил, что общее число формирований Украины на направлении, включая Краматорск, Славянск, Часов Яр и Северск, составляет порядка 80 тысяч человек. По его словам, это мощная группировка, которая может перейти в контрнаступление и создать серьезные условия для российской армии. Однако Россия эту угрозу понимает и делает все для ее предотвращения.

Юрий Кнутов добавил, что на Украине настроения начинают складываться не в пользу Зеленского как среди военнослужащих, как и среди обычных граждан.

«Он начинает готовить общественное мнение. Даже если город будет сдан, чтоб он мог сказать, что сделал все, чтобы город не сдавать, но, соответственно, под давлением Запада, под давлением военных и общественности, мне пришлось принять такое решение. Он готовит для себя пути к отходу», — поделился мнением собеседник 5-tv.ru. 

Военный эксперт подчеркнул, что Зеленский понимает, какую цену человеческих жизней он платит для реализации своих замыслов, однако украинский лидер и все его окружение не верят в Бога, не посещают храмы, а человеческие жизни для них — «мусор».

«Он готов идти на любые жертвы, лишь бы сохранить свое лицо и свое положение. Потому что он понимает, что, если будет поражение, то Запад примет решение избавиться от Зеленского и поставить другого человека, например того же Залужного. Поэтому Зеленскому в этой ситуации на человеческие жизни наплевать, когда речь идет о его собственной жизни», — прокомментировал Кнутов.

В заключение эксперт добавил, что сдача Артемовска не сможет поднять граждан Украины против власти, ведь в стране действуют мощные подавляющие силы. 

«Там террор такой, который можно сравнить только с террором гитлеровской Германии. То есть всех несогласных арестовывают, либо бросают СБУ, либо отправляют на фронт на передовую, где они погибают в течении нескольких дней», — заявил Кнутов.

По его словам, фактом остается то, что настроения в высших эшелонах власти меняются, а поддержка Зеленского сокращается. Юрий Кнутов предположил, что в скором времени на Украине может быть поставлен вопрос об импичменте действующего президента и замена его на более успешного главнокомандующего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали заявление Зеленского о поражении в Артемовске.

Тема:
Спецоперация
30 мар
Тульская медсестра вспомнила, как вытащила на себе из-под обстрела 12 десантников
30 мар
Бойся русских пушек! Лучшее видео из зоны СВО за день
30 мар
Только в плен: боевики ВСУ в Артемовске остались без поддержки и боеприпасов
29 мар
Главари украинских боевиков признали успех российских войск под Артемовском
29 мар
TikTok помешал Норвегии производить боеприпасы для Украины: «Это все котики»
29 мар
Появились кадры неудачной попытки прорыва ВСУ в районе Спорного
29 мар
Дали порулить: глава Минобороны Украины прокатился на БМП Marder
29 мар
Сенатор Климов сравнил украинский кризис с войной во Вьетнаме
29 мар
HIMARS не стала проблемой: что сейчас происходит в зоне СВО на Украине
29 мар
«Наивные потуги»: какой план Зеленский стремится реализовать через Си Цзиньпина?
+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.98
0.39 83.49
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:12
Гоша Куценко о дочках: «Скоро научатся стирать истории посещений. И что тогда?»
8:00
«Силой воли вылечить нельзя»: врач оценил перспективы восстановления Костомарова
7:47
«Наши слезы упадут на ваши головы»: наместник Киево-Печерской Лавры обратился к Зеленскому
7:40
Тульская медсестра вспомнила, как вытащила на себе из-под обстрела 12 десантников
7:33
Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 30 марта
7:23
Онколог Воробьев: острая боль в двух частях тела может говорить о раке кишечника

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака
«Государства будут помогать друг другу»: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео