США приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием боевиков ИГ*

По мнению Сергея Лаврова, американцы уже не удовлетворяются поддержкой курдских властей.

Американское правительство приступило к созданию «Армии свободной Сирии» с участием боевиков «Исламского государства»* (ИГ). Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, это делается, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

«По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой „Армии свободной Сирии“ с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГ* и других террористических организаций. Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных властей Сирийской Арабской Республики для дестабилизации обстановки в стране», — заявил Лавров.

Также он добавил, что США уже не удовлетворяются поддержкой самопровозглашенных курдских властей в Заефратии, а также накачиванием оружием созданных ими незаконных вооруженных формирований.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вступил в законную силу приговор планировавшему теракты в РФ главарю ИГ*.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.