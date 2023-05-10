В Москве возобновлено движение поездов по зеленой ветке метро на участке «Автозаводская» — «Орехово». Двери станций открылись в 5 часов 30 минут утра.

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что с 11 мая компенсационные маршруты КМ1 и КМ2 прекратят свою работу. Они возили пассажиров вдоль ремонтируемого участка.

Кроме того, в метро поменяли указатели. С названий станций Замоскворецкой линии убрали штриховку.

Участок ветки закрылся 12 ноября 2022 года. Причиной такого решения стало аварийное состояние тоннеля на перегоне «Царицыно» — «Кантемировская».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии участка Замосковорецкой линии метро. Он отметил, что над устранением проблем, допущенных при строительстве, круглосуточно работали около трех тысяч человек.