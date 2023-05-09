Подвиг строителей: Собянин заявил об открытии участка Замосковорецкой линии метро

На станциях обновлена инфраструктура и теперь есть новый выход из метро «Царицыно».

Участок Замоскворецкой линии московского метрополитена от «Автозаводской» до «Орехово» теперь открыт. Об этом заявил мэр столицы России Сергей Собянин. Ранее станции закрыли на полгода из-за ремонтных работ. Чтобы добраться до места назначения, москвичам приходилось выбирать альтернативный маршрут. Теперь все вернулось в привычный ритм.

Собянин объяснил, что участок пришлось ремонтировать из-за ошибок, которые допустили при строительстве метро в 80-х годах. Руководство долго принимало решение: закрывать станции или нет? Все-таки это очень популярная ветка, поэтому отсутствие движения на ней негативно отразилось бы на маршруте многих горожан. В итоге руководство склонилось к положительному решению, поэтому строить пришлось в сжатые сроки.

«В плановом порядке должны были строить около полутора лет, но все завершили за шесть месяцев. Здесь круглосуточно работали около трех тысяч человек. Сегодня мы делаем технический пуск, а завтра более 600 тысяч пассажиров смогут снова поехать привычным маршрутом на метро», — сказал градоначальник.

При этом строители не только отремонтировали вышеуказанный участок метро, но и существенно обновили инфраструктуру в нем. Дополнительный выход из южного вестибюля станции «Царицыно» был законсервирован почти 40 лет назад, но теперь его открыли. Новый выход находится на нечетной стороне Луганской улицы и ведет к большому жилому кварталу, где живет около 15 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин урегулировал вопрос строительства мечети у Святого озера.