Кто бы мог подумать: врач назвала ТОП-3 самых грязных общественных мест

Бактерии-паразиты подстерегают человека в самых неожиданных местах.

Ежедневно человек соприкасается с миллиардами невидимых глазу микробов: вирусами и бактериями. Часть из них не наносят вреда организму. Однако большинство являются патогенами, которым по силам нанести серьезный удар по здоровью.

Какие микробы являются вредоносными, где они чаще всего прячутся и как не попасть в их ловушку — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила врач-дерматолог Татьяна Серебрякова.

Какие бактерии опасны для человека

Микроорганизмы по своей сути являются крошечными живыми существами, увидеть которых без помощи специальных увеличительных приборов невозможно. Они есть везде: высоко в горах, на глубине десятков тысяч километров, в водоемах, среди людей. Микробы очень живучие.

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Микроорганизмы выполняют различные функции: одни способствуют разложению органических отходов, участвуют в защите кожных покровов человека, подавляют размножение патогенных микрофлоры.

Другие же, напротив, влияют на концентрацию токсинов в продуктах питания, являются переносчиками болезней.

Вредоносные микроорганизмы способны заражать людей смертельными инфекциями.

К самым опасным относятся:

стафилококк (вызывает гнойно-септические патологии);

кишечная палочка (патогенные разновидности приводят к серьезным пищевым отравлениям, септическому шоку);

пневмококк (возбудитель ряда инфекционных заболеваний различных внутренних систем).

«При контакте с этими возбудителями развиваются такие заболевания, как ангина, поражения среднего уха, менингит, сепсис, ожоги на поверхности кожи, пневмония. Вариантов развития болезней из-за микроорганизмов-паразитов огромное количество», — подчеркнула врач.

Где живут опасные бактерии

Микроорганизмы могут длительное время находиться вне тела человека. Они переносятся с рук на поверхности и остаются там, чтобы при следующем контакте найти себе нового хозяина и атаковать.

«Вокруг нас в общественных местах есть огромное количество микроорганизмов. Они живут как на коже и внутри нашего организма, так и снаружи, то есть на поверхностях. Где бы мы ни находились, микроорганизмы будут присутствовать. Если мы ездим на общественном транспорте — это метро, трамваи, троллейбусы, автобусы, все те места, где максимальное количество микроорганизмов приходится на один квадратный сантиметр», — пояснила доктор Серебрякова.

Чаще всего микробы обитают там, где тепло, сыро и есть, что поесть.

«Это места общественного питания: кафе, рестораны, санитарные комнаты в этих местах (туалеты), кухни, где готовится еда», — рассказала эксперт.

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Самые грязные места по количеству опасных бактерий

Излюбленными «локациями» для микроорганизмов остаются общественные туалеты, дверные ручки и кнопки вызова лифта.

«Я бы выделила их в ТОП-3 самых грязных мест, которых касаются люди. К примеру, человек чихнул, прикрылся рукой и взялся за дверную ручку. Представляете, сколько он „подселил“ туда своих микроорганизмов?», — подчеркнула врач.

Не отстают и мобильные телефоны, а точнее — их сенсорные экраны. Ученые доказали, что на поверхности смартфона в десять раз больше микробов, чем на ободке унитаза.

«Даже когда мы ходим в туалет, кладем телефон на раковину — место максимального сосредоточения микроорганизмов. Кроме этого, я бы выделила деньги. Когда мы передаем деньги другому человеку, то отдаем ему свою микрофлору. Представьте количество людей, которые обмениваются деньгами. В результате все купюры получаются с микроорганизмами», — добавила Серебрякова.

Самой грязной в мире банкнотой оказались китайские 100 юаней. На купюре выявили до 180 000 бактерий. Это в шесть раз больше, чем на бумажных российских рублях. Самыми чистыми считаются японские йены, благодаря установленным в банкоматах специальным дезинфицирующим устройствам. В России грязнее всех — мелкие купюры по 100 рублей. На их поверхности ученые нашли огромный спектр бактерий — от кишечной палочки до возбудителя лихорадки Эбола.

Офисный стол и рабочий компьютер также являются рассадником бактерий. В сезоны эпидемии гриппа и простуд на таких поверхностях микробы способны сохранять жизнеспособность до восьми часов, то есть на протяжении всего рабочего дня.

Как победить опасные бактерии

Чем лечить инфекционное заболевание, выгоднее и правильное его профилактировать. Для этого потребуется обязательное соблюдение простых правил.

1. Мыть руки с мылом: не только перед едой, но и после посещения улицы, общественных мест, городского транспорта и даже во время рабочего дня в офисе.

«Я всегда рекомендую мыть руки с мылом. Если такой возможности нет, то использовать влажные салфетки или средство с обеззараживающим эффектом», — посоветовала Татьяна Серебрякова.

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2. Дезинфицировать рабочие поверхности: экран и корпус смартфона, клавиатуру и мышь компьютера как минимум раз в семь дней. Если в офисе рядом заболел коллега, то очистку стоит проводить каждый день.

«Помогает ли влажная уборка с дезинфицирующими средствами справиться с микроорганизмами? Конечно, да. Она снижает количество микроорганизмов, и уменьшается бактериальная нагрузка на организм. Если в помещении проводится влажная уборка, то мы механически убираем остатки патогенов», — напомнила врач.

3. Мыть фрукты, овощи и ягоды: перед употреблением в пищу тщательно очистить. Для лучшего эффекта можно ополаскивать лимонным соком — микробы его боятся.

4. Укреплять защитную функцию организма: высыпаться, больше гулять на свежем воздухе, регулярно заниматься спортом или физкультурой, отказаться от вредных привычек.