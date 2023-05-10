Захарова предрекла Украине поражение в СВО за отмену истории ВОВ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43

Захарова: Украина не победит в СВО после отмены истории ВОВ

Захарова предрекла Украине поражение в СВО за отмену истории ВОВ

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Победа России над фашизмом, считают в МИД, обязательно состоится и во второй раз.

Украина никогда не добьется победы в спецоперации после отмены истории Великой Отечественной войны. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

Она отметила, что в последнее время часто звучат слова о том, что победа в нынешнем конфликте будет за Россией. Дипломат считает, что они полностью оправданы, а Западу, в свою очередь, стоит перестать удивляться по этому поводу.

«(Президент Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский и весь его режим сами отказываются от победы. Если они отказались от победы той, 1945 года, так этой им тем более не видать», — прокомментировала Захарова.

Ранее в Кремле оценили заявление Белого дома о победе США и их союзников во Второй мировой войне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что нынешнее американское поколение плохо разбирается в своем прошлом, а скоро не сможет здраво оценить даже свое настоящее и будущее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова ответила на обвинения в адрес присутствовавших на параде Победы лидеров СНГ.

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