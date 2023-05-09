«Фашистов спросить забыли»: Захарова ответила на обвинения в адрес лидеров СНГ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 685

Захарова ответила на обвинения в адрес присутствовавших на Параде Победы лидеров СНГ

«Фашистов спросить забыли»: Захарова ответила на обвинения в адрес лидеров СНГ

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Тема:
День Победы 9 Мая

Российский дипломат назвала киевский режим учеником Третьего рейха, который превзошел своего учителя.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила украинскому министерству иностранных дел, которое назвало присутствие лидеров стран СНГ на Параде Победы в Москве «аморальным и недружественным шагом». В своем Telegram-канале она напомнила иностранным коллегам, что такое «мораль».

«Во-первых, фашистов забыли спросить», — начала она свой монолог.

Захарова напомнила, что украинское информагентство УНИАН, например, интересовалось у читателей, кого из российских знаменитостей или общественных деятелей они хотели бы сделать следующей целью террористов после журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и писателя Захара Прилепина. Дипломат предположила, что киевский режим стремится сделать свои СМИ под стать себе — «человеконенавистническими».

Официальный представитель МИД России уточнила, что в украинском списке возможными жертвами значатся Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев и другие медийные личности.

Сотрудник внешнеполитического ведомства добавила, что к настоящему моменту в «кровавом» опросе поучаствовали, по меньшей мере, 50 тысяч украинцев. По ее словам, количество лайков и репостов под публикацией свидетельствует лишь об одном.

«Террористическая идеология со всеми признаками состава преступления находит отклик у обработанного термоядерной нацистской пропагандой украинского обывателя», — написала Захарова в блоге.

Мария Захарова возмутилась тем, что в профильных международных ведомствах не отреагировали на подобные заявления. Она отметила, что западные покровители собственноручно взращивали «озверевшее отребье», которому теперь все спускается с рук, в том числе, террористическая деятельность.

В заключение Захарова добавила, что подобными «черными списками» грешили в Третьем рейхе. Туда вносились имена «врагов», которых следует ликвидировать в приоритетном порядке. Киев же, подчеркнула она, превзошел учителя и начал вовлекать в свою аморальную деятельность население страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве в честь Дня Победы возложили цветы к Вечному огню.

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