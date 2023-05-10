«Чуждые нам идеалы»: политолог назвал «Евровидение» русофобским проектом Запада

Некогда исключительно музыкальный конкурс превратился в инструмент пропаганды извращенных ценностей.

Конкурс «Евровидение» уже давно стал орудием западной пропаганды, неучастие России в нем — большой плюс. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

«Свое художественное содержание „Евровидение“ потеряло уже давно. Кто-то считает, что оно стало большим политическим проектом Запада, утратив некие черты реальной конкуренции и творчества в начале 1990-х годов, кто-то — в начале 2000-х годов. По крайней мере, многие независимые эксперты сходятся в том, что „Евровидение“ сейчас — это не музыкальный конкурс и не соревнование талантов, а продвижение определенных мировоззренческих ценностей по всему миру», — считает эксперт.

По мнению Шатилова, некогда исключительно музыкальный конкурс теперь представляет собой инструмент пропагандистской кампании Запада в отношении незападных стран. В основе «Евровидения» лежит неолибертарианская повестка, предполагающая отрицание традиционных ценностей и демонстрацию максимальной эпатажности в плане продвижения нетрадиционной повестки, подчеркнул политолог.

Кроме того, по оценке Шатилова, конкурс уже не менее десяти лет несет в себе откровенный русофобский заряд. Об этом свидетельствует то, что поддержку зачастую получают проекты, имеющие ярко выраженную антироссийскую направленность. Вместе с тем «Евровидение» задает тренды для творческой общественности многих стран мира, отметил эксперт.

«Поэтому, на мой взгляд, „Евровидение“ — это проект в большей степени политический, чем музыкальный. И то, что Россия в нем не участвует, — большой плюс. В противном случае, чтобы следовать западным стандартам, нам бы пришлось поступаться своими принципами и ценностями», — заявил Шатилов.

Однако значительно большую, чем «Евровидение», идеологическую угрозу для России и других стран незападного мира, по мнению политолога, представляет продукция Голливуда.

«Могущество Запада, прежде всего США, базируется на трех китах: федеральной резервной системе, шестом флоте США и Голливуде. Причем последняя составляющая — очень мощное идеологическое оружие, которое несет основную угрозу в плане пропаганды чуждых нам ценностей», — уверен Шатилов.

Он обратил внимание на то, что если проанализировать фильмы, которые производит американская «фабрика грез», то можно увидеть в них присутствие очень жесткой неолибертарианской повестки, и она лишь продолжает усиливаться.

«Мы видим, что те же самые нетрадиционные ценности и чуждые России морально-нравственные идеалы вплетаются уже не только в фильмы для взрослых, но и в детские и подростковые фильмы. Поэтому, мне кажется, продукция Голливуда гораздо более опасна, тем более, что ей пока альтернативы серьезной нет», — резюмировал эксперт.

Шатилов добавил, что до сих пор ни одна страна или мировой регион не смогли наладить производство кинолент, сравнимое по массовости и техническому качеству с Голливудом.

В Европе 9 мая прошел полуфинал музыкального конкурса «Евровидение», который из-за скандальных и провокационных образов артистов в соцсетях многие сравнили с «цирком уродов».

Так, хорватская группа Let 3 вышла на сцену в мундирах из розовой лакированной ткани и в юбках, а также с маникюром и накрашенными губами. По ходу исполнения участники сорвали с себя наряды и остались на сцене в майках и трусах. Сама песня имела политический подтекст.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская поддержала идею о создании отечественного аналога «Евровидения» и пообещала поставить для него певца SHAMAN на коньки.