Вечная невеста: почему некоторых женщин всегда бросают мужчины

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 268

Психотерапевт Шляпужникова: женщин без чувства самоценности часто бросают мужчины

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Личный архив Натальи Шляпужниковой; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как построить стабильные и благополучные отношения, рассказала психотерапевт Наталья Шляпужникова.

От женщин, которые не любят и не ценят себя, постоянно будут уходить мужчины. О том, как связана самооценка с благополучными отношениями и как их построить, в беседе с 5-tv.ru рассказала семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова.

«Таких женщин еще называют жертвами. Такие женщины не любят себя. О любви к себе много сказано слов, но любовь к себе — это не совсем о том, чтобы в зеркало смотреться и говорить, как я себя люблю», — рассказала специалист.

Любить себя — это знать, чего хочешь именно ты, знать о своих желаниях и жить для их исполнения. Только в этом случае мужчины перестанут внезапно пропадать из жизни женщины.

«И вот эта вот самоценность формирует некий защитный барьер, который по-другому называется личными границами», — отметила Наталья Шляпужникова.

Если у женщины нет уверенности в себе, она постоянно ищет в себе какие-то изъяны, она с большой долей вероятности станет жертвой манипуляторов и абьюзеров. Именно такую партнершу чаще всего бросают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему женщина должна работать даже при богатом муже.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
76.69
-0.13 84.15
-0.76
Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

Последние новости

9:53
Шлем разлетелся вдребезги: байкер разбился о машину ДПС в Новокузнецке
9:44
«Всего ничего»: до освобождения Артемовска осталось 742 метра
9:37
Редкие кадры: танкисты бьют по ВСУ прямой наводкой при наступлении под Донецком
9:29
Копия отца: дочь Александра Малинина показала жениха-иностранца
9:20
Объявлены даты проведения и участники рок-фестиваля KKinchevFest'23
9:11
Кличко призвал Германию лечить боевиков ВСУ за свой счет. У Киева денег на них нет

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Военный эксперт назвал количество сил ВСУ, готовых для контрнаступления
Андрей Чернышов рассказал о самой сложной роли: «Говорили, подходи к тигру»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп