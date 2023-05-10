«Миллионы долларов из Китая»: членов семьи Байдена уличили во вранье

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 61

Расследование установило получение семьей Байдена 10 млн долларов из-за рубежа

«Миллионы долларов из Китая»: членов семьи Байдена уличили во вранье

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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В США обеспокоены сложной и подозрительной сетью из более чем 20 компаний, которые президент якобы использовал для собственного обогащения.

В Конгрессе США семью американского президента Джо Байдена уличили в крупном вранье. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей госоргана Джеймс Комер заявил, что родственники главы государства получили миллионы долларов из Китая во время его прибывания на посту вице-президента.

Он отметил, что американский лидер не был честен с гражданами и на протяжении всего своего президентского срока утверждал, что его семья не была профинансирована Пекином. К сожалению, для избирателей это было ложью, признался Комер. По его словам, Байден начал врать обществу в 2020 году и продолжает до сих пор.

«Байдены получили миллионы долларов из Китая. Невообразимо, чтобы президент не знал об этом», — сообщил Комер во время выступления на пресс-конференции.

Председатель комитета Палаты представителей добавил, что Байден был связан с фирмами, которые накачивались деньгами из-за рубежа. По данным комитета, таких компаний было порядка 20, и их президент США вместе со сторонниками использовал для набивания своих карманов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США потребовали отставки Байдена.

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