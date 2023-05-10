Ведь раньше Украина была благополучной страной, считают в Совбезе РФ.

Для боевиков украинской армии абсолютно нормально принимать наркотические вещества. Об этом заявил замсекретаря Совбеза России Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

По его словам, страны Запада отправляют украинских солдат на фронт в наркотическом опьянении.

«После госпереворота в Киеве Украина из относительно благополучной страны превратилась в производственное объединение по выпуску наркотиков», — говорит Гребенкин.

Также он добавил, что проведение специальной военной операции и освобождение Запорожской и Херсонской областей способствовало перекрытию каналов поставки украинских наркотиков, предназначенных для распространения среди российской молодежи.

До этого также стало известно о том, что ряды Вооруженных сил Украины начали пополнять наркозависимые граждане страны. Как известно, наркотики легко достать в рядах ВСУ, заказав услугу в одной из популярных в стране почтово-курьерских служб.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинский пленный заявил о поголовной мобилизации наркоманов Киевом.