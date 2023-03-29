Украинский пленный заявил о поголовной мобилизации наркоманов Киевом

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 44

Военкоматы при этом не обращают внимание ни на здоровье, ни на уголовное прошлое призывников. К чему все может привести?

Украинский пленный заявил о поголовной мобилизации наркоманов Киевом

Фото: REUTERS / Violeta Santos Moura

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Тема:
Спецоперация

Ряды Вооруженных сил Украины начали пополнять наркозависимые граждане страны, в том числе с судимостями по соответствующим статьям. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный из Харькова Александр Федоров.

В пример он привел свой опыт мобилизации — в зону конфликта с РФ его отправили несмотря на серьезные проблемы с наркотиками. Кроме зависимости, у мужчины имеются две судимости за хранение запрещенных веществ.

«Я — наркоман, я этого не отрицаю, я — социальный наркоман, но на это закрыли глаза», — цитирует агентство военнопленного.

По его словам, в ряды ВСУ он вступил в сентябре прошлого года — представители военкомата подкараулили его прямо в метро Харькова и там же всучили повестку. Оставалось только пройти медкомиссию, но это больше формальность, чем реальное обследование. Врачи вносили данные о мужчине с его же слов. Признание в наркотической зависимости и проблемах с законом там, по его словам, даже не взяли во внимание.

И таких, как Александр, по его словам, среди украинских боевиков немало. Причем многие продолжают употреблять запрещенные вещества и на службе, которые раздают им в рамках официальной программы властей Киева.

«Программа замещения — есть пункты, ты приходишь туда, платишь деньги, определенную сумму, и тебе выдают эти таблетки», — рассказывает Александр Федоров.

По его мнению, разрешив продажу наркотиков официально, власти Киева, скорее всего, рассчитывают заместить серый рынок запрещенных препаратов.

Кроме того, добавил он, без проблем наркотики можно раздобыть в армии по старым каналам. К примеру, заказав услугу в одной из популярных в стране почтово-курьерских служб.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Португалия передала Украине три танка Leopard 2.

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Спецоперация
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