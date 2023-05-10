Могила Нины Руслановой стала выглядеть заброшенной — облупившийся крест и никаких цветов
Могила Нины Руслановой стала выглядеть заброшенной
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Звезда фильмов «Собачье сердце» и «Небеса обетованные» ушла из жизни в ноябре 2021 года.
Могила актрисы Нины Руслановой выглядит заброшенной. Фотографию с места захоронения опубликовал портал dni.ru.
Внимание на плачевное состояние могилы обратили люди, пришедшие на Троекуровское кладбище на похороны модельера Валентина Юдашкина. Звезда фильмов «Собачье сердце» и «Небеса обетованные» оказалась никому не нужна после смерти. Вместо памятника на месте упокоения стоит облупившийся деревянный крест, а на земле не видно ни одного свежего цветка.
Нина Русланова умерла 21 ноября 2021 года в возрасте 75 лет. Последние дни жизни актриса провела в больничной палате. Врачи пытались вылечить ее от коронавируса, однако опасная болезнь оказалась сильнее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как выглядела могила Нины Руслановой в годовщину смерти. Судя по состоянию венков, место захоронения часто посещали люди.
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