Могила Нины Руслановой стала выглядеть заброшенной — облупившийся крест и никаких цветов

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Алексей Панков
Алексей Панков 147

Могила Нины Руслановой стала выглядеть заброшенной

Могила Нины Руслановой стала выглядеть заброшенной — облупившийся крест и никаких цветов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда фильмов «Собачье сердце» и «Небеса обетованные» ушла из жизни в ноябре 2021 года.

Могила актрисы Нины Руслановой выглядит заброшенной. Фотографию с места захоронения опубликовал портал dni.ru.

Внимание на плачевное состояние могилы обратили люди, пришедшие на Троекуровское кладбище на похороны модельера Валентина Юдашкина. Звезда фильмов «Собачье сердце» и «Небеса обетованные» оказалась никому не нужна после смерти. Вместо памятника на месте упокоения стоит облупившийся деревянный крест, а на земле не видно ни одного свежего цветка.

Нина Русланова умерла 21 ноября 2021 года в возрасте 75 лет. Последние дни жизни актриса провела в больничной палате. Врачи пытались вылечить ее от коронавируса, однако опасная болезнь оказалась сильнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как выглядела могила Нины Руслановой в годовщину смерти. Судя по состоянию венков, место захоронения часто посещали люди.

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