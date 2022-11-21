Вся в снегу и полумрачные цветы: как выглядит могила Нины Руслановой в годовщину смерти

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 700

Могилу Нины Руслановой спустя год после смерти сняли на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Умерла Нина Русланова

Знаменитость сделала большой вклад в кинематограф и оставила в умах только светлые воспоминания.

Ровно год назад стало известно о смерти легендарной актрисы Нины Руслановой. Она запомнилась зрителям по ролям в фильмах «Афоня», «Цыган» и «Вий» (2014 года — Прим. ред.). За свою жизнь артистка снялась в 140 проектах, однако с 2014 года закончила актерскую деятельность из-за проблем со здоровьем.

Причиной смерти звезды стала дыхательная недостаточность первой-второй степени и вирусная пневмония. Помимо этого врачи нашли у нее мерцательную аритмию. Русланова долго не хотела госпитализироваться, но 11 ноября 2021 года ее все-таки отвезли в больницу. Увы, но через десять дней актриса скончалась на 76-м году жизни.

Похоронили звезду на Троекуровском кладбище. Проститься с Руслановой пришли ее близкие и коллеги. Ее гроб был установлен в фойе Большого зала. Как теперь выглядит могила, спустя год после смерти знаменитости? 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.

Памятник Руслановой пока еще не поставили. Вероятно, родственники умершей скоро займутся этим, ведь по традициям монумент устанавливается спустя год после смерти.

Рядом с надгробием звезды стоят большие венки: один из них с белыми, чуть увядшими розами, другой — с красными цветами, которые спрятались под толстым слоем снега. Судя по состоянию венков, место захоронения часто посещают люди. Русланова сделала большой вклад в кинематограф и отпечаталась в сердцах многих, ее помнят и любят до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние могилы Жанны Фриске спустя семь лет после трагедии шокировало поклонников.

Вся в снегу и полумрачные цветы: как выглядит могила Нины Руслановой в годовщину смерти

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Умерла Нина Русланова
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