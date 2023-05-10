Море цветов и печали: на похороны Александра Тютрюмова пришли десятки человек

Актера похоронили на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге простились с заслуженным артистом России Александром Тютрюмовым. Его тело будет покоиться на Большеохтинском кладбище. В эксклюзивном видео 5-tv.ru можно увидеть, что в последний путь актера проводили десятки человек.

На кладбище принесли огромное количество цветов и похоронных венков. Гроб лежал под синим навесом, а над ним расположили фото Тютрюмова. На одном из ритуальных венков лежала черная лента с надписью: «От ленфильмовцев». Другой был от губернатора Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что на прощание с артистом пришло много звезд: Галина Бокашевская, Сергей Рост, Александр Половцев, Семен Стругачев, Евгений Ганелин и другие.

Среди знаменитых прощающихся также был актер Юрий Чернов. На траурном мероприятии у него резко заболело сердце. Артисту вызвали скорую помощь. Когда врачи осмотрели звезду, то настаивали на госпитализации. Однако Чернов не согласился.

«Мы же приехали проводить друга в последний путь, а не лежать на обследовании. Приеду в Москву — пойду на обследование», — рассказывал он в беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем был известен скоропостижно скончавшийся Александр Тютрюмов.