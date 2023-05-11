Объявлены даты проведения и участники рок-фестиваля KKinchevFest'23

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 51

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в общественном культурном пространстве и центре Севкабель Порт.

Объявлены даты проведения и участники рок-фестиваля KKinchevFest'23

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Armer

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Объявлены даты рок-фестиваля тяжелой музыки KKinchevFest'23. В этом году фестиваль KKinchevFest'23 пройдет 8 и 9 сентября в Санкт-Петербурге в общественном культурном пространстве и центре Севкабель Порт.

В этом году участниками KKinchevFest'23 станут такие группы, как «Алиса», «КняZz» и F.P.G. Любителей отечественного рока также порадуют и другие известные исполнители, следите за анонсом участников!

В 2022-м KKinchevFest проводился на берегу Финского залива рядом с Морским вокзалом. Уже тогда лидер «Алисы» подчеркивал, что планирует сделать фестиваль ежегодным, собирая вместе любителей рок-музыки разных поколений.

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