Мужчина заживо сгорел в машине, пытаясь спасти село близ Тюмени от пожара

Вокруг Тюмени все сильнее разгораются лесные пожары. Огнем охвачено больше четырех тысяч гектаров. На борьбу брошены все силы-- к тушению подключились добровольцы.

Один из них погиб. Мужчина сгорел в машине, пытаясь отстоять село. Еще несколько человек получили сильные ожоги.

Лес полыхает вдоль трасс. Водителям приходится разворачиваться, столкнувшись с огненной стеной.

Напряженная обстановка также сохраняется в Свердловской и Курганской областях, где в пожарах погибли больше 20 человек. В трех регионах уже сгорело почти шесть тысяч построек, включая более полтысячи жилых домов.

Тушат как на земле, так и с воздуха. Задействованы самолеты и вертолеты. Как сообщают в МЧС, те пожары, которые ранее угрожали населенным пунктам, удалось ликвидировать.