Мужчина заживо сгорел в машине, пытаясь спасти село близ Тюмени от пожара
Лесные пожары вокруг города разгораются все сильнее, к тушению уже подключились добровольцы.
Фото, видео: Слуцкий Максим / ТАСС; 5-tv.ru
Вокруг Тюмени все сильнее разгораются лесные пожары. Огнем охвачено больше четырех тысяч гектаров. На борьбу брошены все силы-- к тушению подключились добровольцы.
Один из них погиб. Мужчина сгорел в машине, пытаясь отстоять село. Еще несколько человек получили сильные ожоги.
Лес полыхает вдоль трасс. Водителям приходится разворачиваться, столкнувшись с огненной стеной.
Напряженная обстановка также сохраняется в Свердловской и Курганской областях, где в пожарах погибли больше 20 человек. В трех регионах уже сгорело почти шесть тысяч построек, включая более полтысячи жилых домов.
Тушат как на земле, так и с воздуха. Задействованы самолеты и вертолеты. Как сообщают в МЧС, те пожары, которые ранее угрожали населенным пунктам, удалось ликвидировать.
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