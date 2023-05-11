Кличко призвал Германию лечить боевиков ВСУ за свой счет. У Киева денег на них нет

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Politico: Кличко попросил мэра Берлина лечить боевиков ВСУ за счет немцев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk; 5-tv.ru

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Мэр украинской столицы подсчитал, что граждане ФРГ могут оплачивать дорогостоящее лечение примерно 500 националистам в месяц.

Мэр Киева призвал немцев сделать еще больше для помощи украинцам. Об этом сообщает издание Politico.

В письме берлинскому коллеге Виталий Кличко сообщил, что ежемесячно до 500 боевиков ВСУ могли бы приезжать для дорогостоящего лечения в столице Германии. Но денег на это у Киева нет. Поэтому Кличко ожидает, что все оплатит немецкая сторона.

Ранее в Германии уже обещали лечить раненых украинцев и даже в отдельных случаях освободить их от оплаты за счет частных пожертвований. Но вот теперь в Киеве хотят гарантий того, что все расходы покроет принимающая сторона.

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Кличко призвал Германию лечить боевиков ВСУ за свой счет. У Киева денег на них нет

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