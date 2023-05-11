Нападение на медиков скорой в центре Петербурга попало на видео

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Мужчина вызвал врачей для своей подруги, которой стало плохо, а затем напал на приехавшую на вызов бригаду. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Полиция Петербурга выясняет обстоятельства нападения на врачей скорой помощи в центре города.

Мужчина вызвал медиков для своей подруги, которой стало плохо. А когда те приехали, произошел конфликт. Злоумышленник повалил врача на землю и нанес ему несколько ударов в голову.

После этого он пытался разобраться еще и с водителем скорой. Но тот успел закрыться в автомобиле и нажать "тревожную кнопку".

Дебошира в итоге задержали. А пострадавшего медика отвезли в травмпункт.

 

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