ФСБ сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54

Украинские спецслужбы задержали супругу чиновника в Харькове и угрожали ей расправой.

ФСБ сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась в принудительном порядке заставить первого замминистра МЧС ДНР Дмитрия Костямина стать информатором киевского режима. В региональном управлении ФСБ России уточнили, что чиновнику угрожали расправой над его женой, сообщает ТАСС.

Так, российскими силовиками была пресечена попытка вербовки Костямина. В ФСБ рассказали, что жена чиновника была задержана украинскими спецслужбами в Харькове, куда она въехала с целью присутствия на похоронах собственной матери.

По данным ФСБ, сотрудники СБУ угрожали ей физической расправой, а замминистра МЧС предложили передавать Киеву «закрытую информацию», включающую личные данные и компрометирующую информацию о сотрудниках ведомственных служб, в обмен на голосовые сообщения от супруги.

В результате проведения оперативной игры жена Костямина была освобождена и вывезена с территории Украины российскими спецслужбами. Известно, что женщина не согласилась сотрудничать с украинскими спецслужбами.

В ФСБ отметили, что представители СБУ на регулярной основе предпринимают попытки вербовки должностных лиц в ДНР. В качестве мер воздействия на российских чиновников они зачастую используют шантаж.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ пресекла попытку теракта на антифашистском фестивале в Самаре.

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