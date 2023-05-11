ФСБ сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась в принудительном порядке заставить первого замминистра МЧС ДНР Дмитрия Костямина стать информатором киевского режима. В региональном управлении ФСБ России уточнили, что чиновнику угрожали расправой над его женой, сообщает ТАСС.

Так, российскими силовиками была пресечена попытка вербовки Костямина. В ФСБ рассказали, что жена чиновника была задержана украинскими спецслужбами в Харькове, куда она въехала с целью присутствия на похоронах собственной матери.

По данным ФСБ, сотрудники СБУ угрожали ей физической расправой, а замминистра МЧС предложили передавать Киеву «закрытую информацию», включающую личные данные и компрометирующую информацию о сотрудниках ведомственных служб, в обмен на голосовые сообщения от супруги.

В результате проведения оперативной игры жена Костямина была освобождена и вывезена с территории Украины российскими спецслужбами. Известно, что женщина не согласилась сотрудничать с украинскими спецслужбами.

В ФСБ отметили, что представители СБУ на регулярной основе предпринимают попытки вербовки должностных лиц в ДНР. В качестве мер воздействия на российских чиновников они зачастую используют шантаж.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ пресекла попытку теракта на антифашистском фестивале в Самаре.