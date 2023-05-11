ФСБ сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР
Украинские спецслужбы задержали супругу чиновника в Харькове и угрожали ей расправой.
Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась в принудительном порядке заставить первого замминистра МЧС ДНР Дмитрия Костямина стать информатором киевского режима. В региональном управлении ФСБ России уточнили, что чиновнику угрожали расправой над его женой, сообщает ТАСС.
Так, российскими силовиками была пресечена попытка вербовки Костямина. В ФСБ рассказали, что жена чиновника была задержана украинскими спецслужбами в Харькове, куда она въехала с целью присутствия на похоронах собственной матери.
По данным ФСБ, сотрудники СБУ угрожали ей физической расправой, а замминистра МЧС предложили передавать Киеву «закрытую информацию», включающую личные данные и компрометирующую информацию о сотрудниках ведомственных служб, в обмен на голосовые сообщения от супруги.
В результате проведения оперативной игры жена Костямина была освобождена и вывезена с территории Украины российскими спецслужбами. Известно, что женщина не согласилась сотрудничать с украинскими спецслужбами.
В ФСБ отметили, что представители СБУ на регулярной основе предпринимают попытки вербовки должностных лиц в ДНР. В качестве мер воздействия на российских чиновников они зачастую используют шантаж.
Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ пресекла попытку теракта на антифашистском фестивале в Самаре.
Читайте также
36%
-0.13 84.15
-0.76
Нашли ошибку?