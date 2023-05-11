«Врачи говорят, что я везучая»: 74-летняя Поргина попала в больницу с травмой

Инцидент со вдовой Николая Караченцова произошел в бойлерной на даче.

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина попала в больницу с травмой головы. Как стало известно 5-tv.ru, 74-летняя актриса неудачно упала на собственной даче, поскользнувшись в бойлерной.

Артистку уже выписали из больницы, каких-либо серьезных последствий от удара врачи у нее не обнаружили. Поргина призналась, что уже участвует в съемках на телевидении.

«Я в полном порядке. Я выписалась, завтра закроют бюллетень, и я уже буду в театре. Врачи говорят, что я очень везучая», — поделилась актриса.

В начале года Поргина уже попадала в больницу. Актриса тогда пожаловалась на тахикардию и последствия нервного срыва.

После лечения в Сочи у Людмилы Андреевны обострилась подагра. Еще тогда Поргина заявила, что не собирается сдаваться перед собственными недугами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, мог ли Караченцов изменять Поргиной с балериной.