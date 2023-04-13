«Одна и та же»: мог ли Караченцов изменять Поргиной с балериной?

Знаменитость могла наговорить на покойного актера ради денег. Но как все было на самом деле?

Актер Николай Караченцов мог состоять в отношениях сразу с двумя избранницами — первая из Москвы, а вторая — из Санкт-Петербурга. Такое мнение складывается из слов балерины Елены Дмитриевой, которая в 2018 году заявила о романе с артистом. Она призналась, что 23 года тайно встречалась со знаменитостью.

Действительно ли жена звезды Людмила Поргина была предана любимым мужчиной? По ее мнению, танцовщица решила обмануть публику. Мотивом для клеветы стали деньги, которые ей заплатили за устроенный спектакль. В YouTube-шоу «Откройте, Давид!» Поргина полностью опровергла слухи об изменах Караченцова.

Однако есть ли вероятность, что актер все-таки обманул супругу и заявления Дмитриевой правдивы? В этом вопросе разобралось издание dni.ru.

Известно, что Караченцов и Дмитриева впервые увидели друг друга в 1982 году. Уже тогда балерина достигла значительных успехов, она была на пути к статусу солистки Мариинского театра и имела роли в кино. Вероятно, 18-летняя Елена захотела развеяться и отвлечься от прошлой любви с женатым коллегой по цеху.

Если верить Дмитриевой, Николай первый спросил ее номер. Уже ночью мужчина позвонил танцовщице и позвал на прогулку по Ленинграду. После того свидания тайная пара продолжала видеться. Балерина мечтала стать законной супругой знаменитости и даже прекратила отношения на неопределенный промежуток времени. Однако симпатичный актер все равно заставлял ее возвращаться, кормя очередными обещаниями.

«Песня была одна и та же: мы с женой давно друзья, у нас общий ребенок, хозяйство, любовью мы не занимаемся, прихожу домой, ем и спать ложусь, а утром еду сниматься», — признавалась звезда.

Кто прав в этой истории, а кто виноват — неизвестно. Однако сама Поргина не верит своей потенциальной сопернице. Тем более, сейчас у нее совсем другие заботы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдову Караченцова госпитализировали в Москве.