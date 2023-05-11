НАТО завершает крупнейшую со времен холодной войны реформу

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Новый план будет одобрен уже совсем скоро. Что в него входит?

НАТО завершает крупнейшую со времен холодной войны реформу

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Стали известны подробности работы НАТО над стратегией крупнейшей реорганизации со времен холодной войны. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Согласно информации журналистов, это происходит на фоне угрозы, которая якобы исходит от России.

«В документе предусмотрена реформа некоторых военных методов, а также ответы на возможные угрозы из Москвы», — говорится в сообщении.

По последней информации, новый план будет одобрен на встрече глав государств и правительств союзников НАТО в Вильнюсе в июле этого года.

До этого издание Atlantico вышло с публикацией о росте числа преступлений в Европе из-за ввоза с Украины оружия и наркотиков. Многие американские СМИ обсуждают угрозу неонацистского террора из-за возвращения боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как и зачем воздушные силы НАТО повысили готовность над Черным морем.

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