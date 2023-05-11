Армия США начала превращать морских котиков в продвинутых геймеров

Американские военные решили сделать из морских котиков продвинутых геймеров. Ученые ВМС США отчитались об удачном эксперименте: ластоногий питомец по имени Спайк освоил видеоигры.

Морской лев уже уверенно владеет интерфейсом: он использует свою морду, чтобы нажимать на кнопки и перемещать курсор. Теперь животное часами гоняет мяч по лабиринту.

И, кажется, начинает впадать в зависимость от приставки. Впрочем, военные сделали тюленя геймером вовсе не для того, чтобы скрасить его досуг.

Это часть программы военно-морских сил США, которая существует уже полвека — морских животных тренируют, чтобы они могли обнаруживать взрывчатку и прочие опасные объекты под водой. А вот геймерские навыки — как предполгается — пригодятся и для участия тюленей в разведывательных миссиях.

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