Двое детей пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
В республике 11 мая отмечают девятую годовщину референдума о независимости.
Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru
Дети получили ранения при обстреле Донецка. ВСУ бьют по жилым домам из крупнокалиберных натовских пушек.
Всего пострадали семь человек, среди них — девочки трех и 13 лет. В общей сложности украинскими националистами было выпущено не менее десятка снарядов.
Но даже под обстрелами в ДНР отмечают важную дату — девятую годовщину референдума о независимости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым кварталам Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
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