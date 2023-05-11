Двое детей пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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В республике 11 мая отмечают девятую годовщину референдума о независимости.

Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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Дети получили ранения при обстреле Донецка. ВСУ бьют по жилым домам из крупнокалиберных натовских пушек.

Всего пострадали семь человек, среди них — девочки трех и 13 лет. В общей сложности украинскими националистами было выпущено не менее десятка снарядов.

Но даже под обстрелами в ДНР отмечают важную дату — девятую годовщину референдума о независимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым кварталам Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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