Костенко рассказала о проблемах в браке с Тарасовым в день пятилетия венчания

|
Полина Долгова
Полина Долгова 13

Эти годы, по словам Костенко, были непростыми, она рассказала о трудностях и обидах.

Костенко рассказала о проблемах в браке с Тарасовым в день пятилетия венчания

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

Читайте нас в: Дзен Новости

Анастасия Костенко опубликовала пост в социальных сетях, в котором поблагодарила Тарасова за пять лет со дня венчания. Эти годы, по словам Костенко, были непростыми, но плодотворными.

Избранница Дмитрия напомнила, что супружеская жизнь подарила ей не только радость и счастье, но и ссоры, которые блогер охарактеризовала как: «разговор окончен», «ты почему трубку бросила», «номер его в блок». Сама девушка призналась, что раньше в разгар конфликта она говорила разные обидные вещи и часто жаловалась близким на Тарасова. Но сейчас все изменилось и девушка ничего не говорит, да и нечего.

«Пять лет со дня венчания. За это время мы так выросли с тобой, любимый! Встретились совершенно разными людьми, но с общими целями. Все это время мы смотрели друг на друга и учились принимать такими, какие мы есть, учились быть лучшими для самих себя и поддерживали друг друга», — говорит многодетная мать.

Анастасия заверила, что все обещания, которые ей дал муж, он выполнил. Она гордится, что все данные перед Богом клятвы не нарушены.

«Мне всегда казалось, куда еще больше, но с каждым годом, с каждым пережитым этапом, я люблю тебя все больше и больше», — заверила модель.

В своем поздравлении Анастасия поблагодарила Дмитрия за троих детей, напомним, в браке у них родились: Милана, Ева и младший сын Алексей.

Читайте также

Скромнее Джигана и Самойловой: как Тарасов и Костенко отметили годовщину свадьбы

Также Костенко упомянула и старшую дочь Тарасова, которая появилась у него в первом браке с Оксаной Пономаренко.

«Спасибо, что ты есть в моей жизни и делаешь ее еще ярче и романтичнее! За троих прекрасных детей, за твою старшую дочь и просто за то, что ты — это ты. Я сейчас сижу и плачу. Старею, видимо», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костенко испугала Тарасова разрывом после слов о Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
Костенко рассказала о проблемах в браке с Тарасовым в день пятилетия венчания
12:13
В Белгородской области двое получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
11:59
Генсек кабмина Японии Мацуно назвал меры РФ из-за промысла у Курил неприемлемыми
11:49
«Мокрое» дело: какое наказание ждет Леонтьева за сломанный стояк
11:30
«Франция теряет свой престиж»: Эрдоган раскритиковал Макрона как президента
11:15
В Петербурге прошел марафон «Дорога жизни» в память о защитниках Ленинграда

Сейчас читают

Терапевт назвала основные причины смерти при гриппе
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине
Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса
В 2023 году МРОТ изменится — как это отразится на зарплатах?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023