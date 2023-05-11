Никаких полетов: ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 50

ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против авиации России

Никаких полетов: ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против России

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Между тем грузинская сторона является претендентом на членство в союзе.

Евросоюз (ЕС) призывает Грузию присоединиться к санкциям против России в отношении запрета на авиаперелеты. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано, пишет РИА Новости.

Он в очередной раз напомнил о том, что Россия якобы выражает против Украины незаконную агрессию и ЕС не разрешает полеты из, в и через Россию.

«ЕС призывает Грузию, которая хочет стать кандидатом в ЕС, присоединиться к этим санкциям, включая в авиационной области, и быть внимательными к обходу действующих санкций», — сказал Стано.

Также он добавил, что Тбилиси не стоило бы допускать на свою территорию «небезопасные российские самолеты».

Сегодня, 11 мая, стало известно, что уже на следующей неделе российские самолеты могут начать полеты в Грузию, которая разрешит прямые авиарейсы в страну для компаний, занимающихся перевозками грузов и пассажиров, не подпавших под санкции.

Глава РФ Владимир Путин 10 мая снял запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию. Подписанный им указ лишил своей силы документ 2019 года, который ограничивал прямые авиаперевозки. В ответ на это президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости введения для россиян трехмесячных виз и назвала решение Путина провокацией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда стартуют полеты из России в Грузию.

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