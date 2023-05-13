«Не мог в себя прийти»: Стас Пьеха поделился воспоминаниями о «Фабрике звезд»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 39

Стас Пьеха сравнил «Фабрику звезд» с социальным экспериментом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Именитый артист психологически не был готов к ажиотажу и повышенному вниманию со стороны поклонников.

Певец Стас Пьеха в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на гала-концерте, посвященном 20-летию «Фабрики звезд», сравнил музыкальное реалити-шоу с социальным экспериментом. 

«Я подумал, почему дома нет камер, что происходит? Потом я вышел на улицу, меня узнают, мне стало страшно. Я вернулся домой, надел капюшон, кепку, очки, вышел опять. Я не мог в себя прийти. Это прямо социальный эксперимент», — вспоминает Пьеха.

Артист поделился, что около двух месяцев отходил от проекта, проводя время в деревне. По словам Пьехи, он психологически не был готов к тому ажиотажу и повышенному вниманию со стороны поклонников, которое получил после окончания музыкального реалити-шоу.

С началом гастрольного тура рефлексивное состояние певца ушло на задний план. У артиста был загруженный график: он давал по 25 концертов в месяц, и у него просто-напросто не оставалось времени и сил на деструктивные мысли.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Виктория Дайнеко пряталась в гримерке от поклонников в период «Фабрики звезд».

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