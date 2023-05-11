«Серьезная пропаганда»: Алена Яковлева о зверствах киевского режима

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 6 831

Яковлева рассказала, что на Украине в 2017 году с ней не хотели говорить по-русски

«Серьезная пропаганда»: Алена Яковлева о зверствах киевского режима

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Пока в России берегли историю украинцев, там уже никто россиян не жалел.

Народная артистка России Алена Яковлева рассказала, как она столкнулась со зверствами киевского режима. Она подчеркнула, что уже давно все делалось для того, чтобы украинские дети не знали русского языка. Более того, когда актриса была в Незалежной на съемках в 2017 году, то с ней специально не разговаривали по-русски.

Только после того, как Яковлева отказалась сниматься из-за этого, оператор и режиссер пошли ей на встречу и перешли на привычный для нее язык. Она отметила, что такая политика продвигалась всеми путями.

«В ресторане мальчишка подходит и говорит: „Меня оштрафуют, можно (поговорим на украинском языке. — Прим. ред.)“. Я говорю: „Давайте на английском!“ Я понимаю, почему так происходит: над этим очень долго работали. Это настолько серьезная пропаганда!» — сказала актриса в ходе беседы с Вячеславом Манучаровым в его шоу.

Яковлева также упомянула инцидент, когда она захотела купить картину на Украине, а торговец, узнав, что она русская, отказался продавать работу. По словам актрисы, пока в России берегли историю украинцев, там уже никто россиян не жалел.

Более того, знаменитость ответила коллегам, которые выступают против СВО. Так, Яковлева считает, что россияне должны быть со своей страной, иначе им не стоит жить здесь.

Ранее 5-tv.ru писал, как российская певица Алена Свиридова столкнулась с русофобией при аренде дома в Риме. 

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