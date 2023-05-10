Алена Свиридова столкнулась с русофобией в Риме: «Сколько нам фиг показывали!»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 109

Певица Алена Свиридова столкнулась с русофобией при аренде жилья в Риме

Алена Свиридова столкнулась с русофобией в Риме: «Сколько нам фиг показывали!»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица с юмором отнеслась к неприятностям. По ее словам, сушивших голову в духовке россиянок ничем не остановишь.

Российская певица Алена Свиридова сообщила, что столкнулась с русофобией при аренде дома в Риме. Рассказ об этом и своем зарубежном отдыхе она опубликовала в личном блоге.

Исполнительница хита «Розовый фламинго» призналась, что пыталась снять жилье через популярный онлайн-сервис для аренды. Однако тот отказался работать с пользователями из России и Белоруссии. В итоге артистке пришлось просить о помощи сына Василия, живущего в Канаде.

«Русским и белорусам сервис показал фигу. Но сколько нам этих фиг показывали! Женщин, которые сушили волосы в духовке, ничем не остановишь! Старшее поколение поймет, а младшему посоветую не пасовать перед обстоятельствами», — написала Алена Свиридова.

Как отмечает 7Дней.ru, 60-летняя певица уже нагулялась по Риму. В последние дни она решила ограничиться ходьбой вокруг упомянутого дома, а также чтением и игрой на гитаре. Так Алена дает эмоциям улечься и освобождает место для новых впечатлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о методе Алены Свиридовой по борьбе со страхом и внутренней неуверенностью.

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