Пассажирский самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске

Пассажирский самолет, летевший из Уфы, совершил аварийную посадку в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Воздушное судно „Боинг 737-800“, следовавшее сообщением Уфа — Норильск, совершило аварийную посадку в аэропорту города Норильска по причине разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что пострадавших нет, посадка прошла гладко. Всего на борту находились 73 пассажира и шесть членов экипажа. В самолете был один несовершеннолетний.

По факту данного происшествия организована доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пассажирский самолет совершает аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.