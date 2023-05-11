Пассажирский самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33

На борту находились 73 пассажира, а также шесть членов экипажа. Что произошло?

Пассажирский самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Пассажирский самолет, летевший из Уфы, совершил аварийную посадку в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Воздушное судно „Боинг 737-800“, следовавшее сообщением Уфа — Норильск, совершило аварийную посадку в аэропорту города Норильска по причине разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что пострадавших нет, посадка прошла гладко. Всего на борту находились 73 пассажира и шесть членов экипажа. В самолете был один несовершеннолетний.

По факту данного происшествия организована доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пассажирский самолет совершает аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

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