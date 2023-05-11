«В пику или вопреки»: в МИД РФ назвали будущее зерновой сделки

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 102

Замглавы МИД Вершинин: без гарантий для РФ к 18 мая зерновая сделка будет расторгнута

«В пику или вопреки»: в МИД РФ назвали будущее зерновой сделки

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В ведомстве призвали не забегать вперед в вопросе продления договоренностей.

Зерновая сделка прекратит существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, пишет РИА Новости.

По его словам, инициатива, которая работает на благо только одной из сторон, «вряд ли может быть признана и подтверждена всеми». В этом соглашении в первую очередь защищаются национальные интересы РФ и учитывается общая обстановка на мировом продовольственном рынке.

Касаясь сроков продления зерновой сделки, Вершинин попросил не забегать вперед.

«Работа, контакты продолжаются, тем не менее, все другие сроки и пожелания сторон могут только рассматриваться, но в пику или вопреки нашим интересам действовать не собираемся», — заключил Вершинин.

Вчера, 10 мая, стало известно о том, что в Турции начался переговорный процесс по зерновой сделке с участием всех сторон — Москвы, Киева, Анкары и ООН. Ожидается, что участники обсудят вопросы, связанные с продлением зерновой сделки и работы зернового коридора.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле прокомментировали начало переговоров по зерновой сделке в Стамбуле.

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«В пику или вопреки»: в МИД РФ назвали будущее зерновой сделки

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