В Кремле прокомментировали начало переговоров по зерновой сделке в Стамбуле

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Новости из Турции должны быть уже совсем скоро. Что известно на данный момент?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В Кремле пока не готовы комментировать ситуацию по зерновой сделке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Было бы неверно говорить о каких-то новостях, когда разговор идет в Стамбуле. Давайте дождемся новостей оттуда», — заявил Песков.

Также он прокомментировал возможный разговор президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и отметил, что пока они не созвонились, но «при необходимости созваниваются очень быстро».

Вчера, 10 мая, стало известно о том, что в Турции начался переговорный процесс по зерновой сделке с участием всех сторон — Москвы, Киева, Анкары и ООН. Ожидается, что участники обсудят вопросы, связанные с продлением зерновой сделки и работы зернового коридора.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему в Кремле призвали дождаться итогов переговоров по зерновой сделке.

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